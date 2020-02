Olimpico freddino: previsti soltanto 25 mila spettatori

Il dato delle presenze stasera all’Olimpico sarà in linea con quelle di tutte le partite di Europa League, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport., nonostante la promozione da parte del Club che consentiva a chi acquistava un tagliando per stasera di avere un biglietto per Roma-Lecce scontato del 50% per la tribuna Tevere parterre e la Tribuna d’Onore.

Non ci sarà l’affluenza delle grandi occasioni. Saranno circa 25 mila i tifosi sugli spalti dell’Olimpico, con 2 mila sostenitori della squadra belga. In trasferta, invece, il settore ospiti è andato in poche ore esaurito e saranno più di mille i tifosi romanisti che partiranno fra una settimana per Gand per sostenere Dzeko e compagni.