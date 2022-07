Olimpico e amore, oltre 36 mila tessere. Berardi: “Orgogliosi dei nostri tifosi”

Ieri si è di fatto conclusa anche la seconda fase della vendita degli abbonamenti della Roma e in quel di Trigoria erano oltre 18 anni che non si vedevano certi numeri

Oltre 36 mila tessere , un primo scatto da Champions League. Meglio della Roma, infatti, in questa campagna abbonamenti hanno fatto solo Milan e Inter, con i giallorossi che si attestano ampiamente al terzo posto assoluto, come riporta Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport.

Ieri si è di fatto conclusa anche la seconda fase della vendita degli abbonamenti della Roma e in quel di Trigoria erano oltre 18 anni che non si faceva un pienone d’amore e d’affetto così grande (per risalire ad un dato migliore bisogna infatti tornare alla stagione 2003-04, quando vennero staccate 36.915 tessere).

"Abbiamo ancora negli occhi la bellezza delle ultime notti vissute all’Olimpico - dice il Ceo giallorosso Pietro Berardi - Tutti noi abbiamo voglia di riniziare presto la stagione per rivivere quell’atmosfera, quell’affetto e quella passione che i nostri tifosi ci regalano ad ogni partita. Sapere che oltre il 50% dello stadio sarà occupato da persone che hanno deciso di abbonarsi è motivo di orgoglio e una motivazione in più". I rinnovi sono stati il 93%, mentre il 40% degli abbonati ha scelto la formula plus. Bene anche gli under 25, pari al 40% del totale dei tesserati.