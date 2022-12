Olimpico ancora esaurito: è la diciottesima volta

Va da sé che quando i club parlano di sold out fanno riferimento ai biglietti venduti ai propri tifosi: il settore ospiti è naturalmente escluso, anche perché è una porzione dello stadio più difficile da riempire. Anche se questo aspetto abbassa decisamente il totale degli spettatori, la serie romanista è comunque impressionante: il primo tutto esaurito è stato il derby casalingo della scorsa stagione (si giocò il 20 marzo e la Roma lo vinse per 3-0), paradossalmente la partita con meno gente in questo percorso di diciotto sold out (i quasi 52mila spettatori dipesero dal settore laziale, non pieno). Poi la Roma nelle altre 17 gare casalinghe ha sempre superato la soglia dei 60mila spettatori, toccando il picco di 65.303 nella presentazione ufficiale della scorsa estate, quella andata in onda contro gli ucraini dello Shakhtar Donetsk. Soglia a cui sono andate molto vicine le partite contro Salernitana (64.266) e Lecce (64.018), seguite poi dalla semifinale di Conference contro il Leicester (63.940) e quella di fine stagione dello scorso anno contro il Venezia (63.243). Adesso è pronto un nuovo film, l’obiettivo è superare la soglia dei 20 sold out di fila.