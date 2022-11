Ok Solbakken. Ma Mourinho vuole di più in mezzo: piace Hjulmand del Lecce

Il tecnico ha chiesto vorrebbe almeno un centrocampista in più in attesa di avere di nuovo a disposizione Wijnaldum

Ovviamente, se a gennaio ci sarà la possibilità, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport, la Roma proverà ad intervenire sul mercato. Mourinho pubblicamente ha già detto di non aspettarsi molto, anzi… In realtà, però, vorrebbe almeno un centrocampista in più (considerando che non sa come rientrerà Wijnaldum), magari il regista che aveva chiesto appena sbarcato a Roma. Comunque Hjulmand del Lecce piace.