Ok Friedkin. Nel weekend si firmerà il precontratto

E’ in arrivo la fumata bianca. Nel fine settimana, come riporta La Gazzetta dello Sport, potrebbe arrivare il “signing”, cioè le firme sui precontratti per il passaggio del pacchetto di maggioranza della Roma da James Pallotta a Dan Friedkin.

Questo passaggio è una prima tappa di un percorso che durerà diverse settimana prima della svolta, cioè del passaggio del pacchetto azionario. Da quanto filtra negli ambienti legali e finanziari, le firme dovrebbero essere apposte negli Usa, tanto che da Trigoria fanno sapere che non risulta che nei prossimi giorni Dan e suo figlio Ryan possano sbarcare a Roma.

A marzo, invece, sbarcherà Vitek, magnate ceco destinato ad acquisire l’area di Tor di Valle: sono stati già avviati i contatti con Friedkin. Roma