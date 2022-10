Oggi serve una vittoria col Betis. Attacco a due punte: c’è Belotti?

Mourinho ci tiene, per tanti motivi. Perché ogni volta che torna in Spagna è un tuffo nel passato, perché non qualificarsi sarebbe un’onta e perché dall’altra parte c’è Manuel Pellegrini, uno con cui Mou non ha mai avuto un rapporto eccezionale. Anzi. Ed allora, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport , dopo la beffa di giovedì scorso , perdere ancora sarebbe terribile anche a livello personale. "Nonostante le assenze arriviamo bene alla partita – dice Josè – abbiamo le opzioni per poterla vincerla, seppur sappiamo che anche con i tre punti arrivare primi sarebbe complicato. Il Betis ha il destino nelle sue mani ma noi possiamo qualificarci. Che ora è il nostro obiettivo".

Ed allora Mou dovrebbe affidarsi alla stessa squadra, anche se qualche dubbio di formazione c’è. Prima o poi Smalling dovrà riposare e chissà che non succeda stasera (al suo posto in caso Kumbulla), mentre davanti Pellegrini giocherà trequartista, alle spalle di Abraham. Da capire chi sarà il terzo giocatore offensivo. Belotti sembra in vantaggio, con una Roma che potrebbe partire per la prima volta con le due punte. Ma anche El Shaarawy e Shomurodov hanno delle chance, tanto che a specifica domanda sul ballottaggio Belotti-El Shaarawy il tecnico risponde così: "Possono giocare tutti e due, uno solo o anche nessuno dei due». Tradotto, è tutto aperto. Di certo Abraham dovrà dare dei segnali diversi: «Per noi i problemi non sono mai individuali, ma di squadra. Ci sono altri giocatori di altre squadre in giro per il mondo che hanno delle difficoltà. Di certo c’è che noi abbiamo bisogno di gol per vincere le partite".