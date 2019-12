Matrimonio in casa Roma: come riporta “La Gazzetta dello Sport”, non si tratta di un nuovo acquisto, bensì della cerimonia a Firenze che vedrà protagonisti Gianluca Mancini e la sua Elisa, compagna del difensore ex Atalanta da 5 anni, nella giornata di oggi. Alla cerimonia sono stati invitati anche alcuni compagni di squadra giallorossi: Lorenzo Pellegrini, Leonardo Spinazzola e Bryan Cristante.