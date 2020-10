Oggi le esequie dello Sceriffo. E Pallotta saluta Totti

Ci sarà oggi l’addio a Enzo Totti, nella chiesa di Santa Maria del Carmelo di Mostacciano. Il papà di Francesco avrà un funerale in forma privata oggi alle 10.30, come da disposizioni Covid e da volontà della famiglia.

Tra l’altro, anche la moglie Fiorella negli ultimi giorni è stata blandamente positiva, come riporta La Gazzetta dello Sport.

Ieri Pallotta, ha espresso su Twitter la vicinanza a Totti: “Prego per te e la tua famiglia. Riposa in pace Enzo“. Non gli sono state risparmiate critiche sui social.