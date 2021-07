Oggi la presentazione di Mourinho, in diretta anche su Mediaset

La Roma la trasmetterà sui propri canali, in chiaro su Canale 20 e distribuita live in 50 Paesi

Oggi ci sarà la conferenza di Mourinho dalla Terrazza Caffarelli, nel cuore della città, come riporta La Gazzetta dello Sport .

La Roma la trasmetterà sui propri canali e anche in chiaro su Mediaset (canale 20, diretta dalle 13.15) e sarà anche visibile on line sulla piattaforma Mediaset Infinity. la conferenza sarà distribuita live in 50 Paesi.