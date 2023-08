Offerto Gnonto. Zaniolo ufficiale all’Aston Villa

La cosa certa è che domani sera Marcos Leonardo tornerà in campo con la maglia del Santos, nella partita contro il Gremio, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. E forse anche Zapata giocherà con l'Atalanta. Insomma, i due principali obiettivi della Roma per l'attacco sono ancora altrove. E allora Pinto continua a studiare il mercato. Nelle ultime ore è stato offerto Gnonto, che vuole lasciare il Leeds, club con cui la Roma ha ottimi rapporti. Intanto anche l'interesse per Willian José, Ekitiké e Abel Ruiz. Intanto è ufficiale Zaniolo all'Aston Villa: 5 milioni per il prestito più 22,5 per il riscatto (e 17 totali di potenziali bonus). La Roma incasserà tra i 2 e i 3 milioni per la rivendita.