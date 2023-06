Offensiva Milan: sprint per Frattesi, pronta l’offerta

Per Frattesi il Sassuolo aspetta il Milan, scrive Luca Bianchin su La Gazzetta dello Sport. L’ a.d. del Sassuolo, Giovanni Carnevali, a metà della prossima settimana incontrerà Giorgio Furlani, omologo milanista. Tratteranno, è evidente. Prima di capire come, però, una premessa: il Milan, prima di parlare di Frattesi, deve chiudere la cessione di Sandro Tonali. L’incontro col Newcastle ha portato una stretta di mano totale ma la burocrazia è al lavoro e la firma non è ancora arrivata. Tonali stasera giocherà con l’Italia Under 21 e insomma, non sarà una domenica semplice: l’idea di chiudere in giornata c’è ma tutto può slittare a domani.