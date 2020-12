Occhio a Hysaj, uno svincolato che fa sempre gola

Ci sono fascinazioni (o buoni affari) che non finiscono in tempi rapidi, così non sorprende che la Roma non perda di vista Elseid Gëzim Hysaj, il terzino destro albanese del Napoli, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport.

Svincolato il prossimo giugno, il rinnovo di contratto sembra essersi per il momento è arenato, anche se non è affatto detta l’ultima parola. Un mese fa il suo agente, Mario Giuffredi aveva detto: “Di questo rinnovo si parla da due anni. Il Napoli aveva delle esigenze, noi le abbiamo capite e siamo andati incontro in tutto e per tutto. Adesso non so più se riusciremo a trovare un accordo oppure no. Fatto sta che è arrivato il momento di guardarsi intorno per una nuova sistemazione“. E la Roma è senz’altro piazza gradita.