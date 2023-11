Occhi su Montoro, il fantasista del Velez

La Roma lo segue da vicino ed è pronta a farsi valere per il gioiellino argentino, già nel mirino di squadre come Barcellona e Siviglia

Centrocampista offensivo, maglia numero 10 sulle spalle già da un po' e una tecnica di base da far invidia a molti. Ecco anche perché la Roma, come riporta la Gazzetta dello Sport, gli ha messo gli occhi addosso, perché Alvaro Montoro è sicuramente uno dei giovani più promettenti del calcio argentino. Nato il 17 aprile 2007, ha 16 anni e attualmente gioca con la seconda squadra del Velez Sarsfield, oltre a far parte della nazionale under 17 dell'Argentina. Sulle sue tracce ci sono però anche Barcellona, Siviglia e Villarreal, anche perché Montoro deve ancora firmare il suo primo contratto da professionista e allora fa gola a molti club. Tra cui anche la Roma, appunto, che lo ha già visionato a Trigoria.