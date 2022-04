Occhi fissi su Solbakken, l’ala che piace a Mourinho

Il norvegese non rinnoverà il contratto. Costa poco ed è una punta versatile. Skullerud: "Profilo ok: bravo e tecnico"

Sarà l’osservato numero uno, non fosse altro perché in quel famoso 6-1 segnò una doppietta, dimostrando di avere qualità e talento scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Domani sera tra gli avversari più pericolosi della Roma ci sarà anche Ola Selvaag Solbakken, 23 anni, attaccante esterno del Bodo Glimt e della nazionale norvegese. Uno dei pochi tra i talenti del Bodo che a gennaio non ha cambiato casacca, uno su cui la Roma ha messo gli occhi addosso da un po’. La situazione Tra i protagonisti di quel 6-1 ai danni della Roma sono infatti andati via in quattro: Berg (Lens), Botheim (Krasnodar), Bjorkan (Hertha Berlino) e Lode (Schalke 04). Solbakken no, lui è rimasto, ma quasi sicuramente sarà una delle prossime cessioni, considerando anche che ha il contratto in scadenza a dicembre e ha già fatto sapere al club che non intende rinnovarlo. La Roma gli ha messo gli occhi addosso da quel 21 ottobre dello scorso anno e nei giorni scorsi un intermediario è tornato ad offrirlo a Tiago Pinto. Non costa molto, 2-3 milioni, considerando appunto il contratto in scadenza. E anche l’ingaggio non è di quelli altissimi, anzi. Visto che a giugno quasi sicuramente andrà via Carles Perez e che i giallorossi potrebbero anche decidere di separarsi da El Shaarawy, il giovane norvegese potrebbe essere una buona soluzione, a basso costo. Del resto Solbakken può giocare su entrambi le fasce, il che non è poi male, considerando anche la versatilità del giocatore. Di lui, tra l’altro, ieri ha parlato anche l’ex ct della Norvegia Under 21, Tor Ole Skullerud, che ha avuto Solbakken nelle rappresentative giovanili. "Ola è un ottimo giocatore, sta facendo bene, è stato convocato anche con la nazionale maggiore. Ha grande fisicità, è bravo tecnicamente, può essere un profilo interessante per Mourinho".