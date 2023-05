Occasione Roma: mai abbiamo vinto l’Europa League

Come scrive Pierfrancesco Archetti su , da Roma a Roma ma c’è anche un’antenata della manifestazione che si concluderà oggi, è la Coppa delle Fiere, anche se la stessa Uefa non la organizzava e non la include nello storico delle statistiche, mentre Fifa e Figc sì. Comunque l’unica italiana a conquistare questa coppa, diversa dal trofeo che si assegna dal 1972, è proprio la Roma, nel 1961. Il torneo era a inviti, non a qualificazione, i club potevano giocarla anche se erano iscritti ad altre coppe della Uefa (il Barcellona giocò anche la Coppa Campioni in quell’annata), basta che appartenessero a città che organizzavano Fiere campionarie. Niente supplementari o rigori ma replay in caso di parità. I giallorossi vi devono passare per due volte: nei quarti con il Colonia, in semifinale con l’Hibernian, mentre in finale il Birmingham viene steso 2-0 all’Olimpico (andata 2-2).