Occasione Medina per la nuova difesa. Se esce Kalinic, Kean o Mariano Diaz

La Roma sta seguendo un difensore argentino che, nella prossima stagione, potrebbe prendere il posto di Juan Jesus o dello stesso Chris Smalling, qualora l’inglese decidesse di non continuare in maglia giallorossa. L’identikit porta a Facundo Medina, 20 anni, che può giocare sia centrale che terzino sinistro, scrive Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Il costo oscilla intorno ai 5 milioni di euro.

In programma un lavoro sulle cessioni per gennaio: si cerca collocazione per Juan Jesus, Perotti, Pastore e Kalinic, cessioni che potrebbero fare spazio all’arrivo di un centravanti in prestito. E tornano in ballo i nomi di Kean e Mariano Diaz.