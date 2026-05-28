Tra le stelle d'Europa, quella di Mason Greenwood brilla più di tutte. Quarantotto gol in due stagioni e una valutazione di 55 milioni di euro. E quando il suo nome altisonante è entrato di forza al primo posto della lista delle preferenze di Gian Piero Gasperini, sotto forma di “regalo’ Champions. Il club - racconta Alessio D'Urso su 'La Gazzetta dello Sport' - sta studiando la fattibilità di un'operazione che di certo non è di poco conto. Il nodo Greenwood è ovviamente legato al cartellino, perché l'OM ha speso 25 milioni per l'inglese (contratto fino al 2029), con il Manchester United che ha diritto al 40% sulla futura rivendita del giocatore. Un’operazione da 50 milioni, anche se la Roma conta di abbassare la cifra, in considerazione del fatto che il Marsiglia ha necessità di vendere e far cassa per esigenze di bilancio. E i rapporti con il club francese sono d'altra parte ottimi dopo l'affare Robinio Vaz concluso a gennaio e in passato quello del francese Jordan Veretout.

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L'affare potrebbe registrare un'impennata in coincidenza con l’incarico al ds Tony D'Amico. Il papà-agente di Greenwood, del resto, ha già aperto alla Roma e attendeva solo la qualificazione in Champions per sedersi attorno ad un tavolo con la Roma. Ed è chiaro che a livello di equilibrio finanziario l'importante investimento per Greenwood verrebbe compensato dalla cessione proprio di Soulé, sul piede di partenza a maggior ragione in seguito alle voci di nuovi arrivi in attacco che lo hanno convinto a guardarsi attorno: l'offerta dell’Aston Villa sembra al momento la più concreta, anche se la Roma da parte sua chiederà per il cartellino del trequartista argentino non meno di 35-40 milioni. Il desiderio di Gasp, unito a quello dei tifosi, prevede un progetto tattico centrato su Malen (l’uomo del svolta dell'ultima stagione) e proprio su Greenwood: con loro due si formerebbe una coppia da Champions di assoluto livello. In stagione Greenwood ha calciato 57 volte con il piede sinistro e 56 volte con il piede destro giocando principalmente da esterno.