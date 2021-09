Nzonzi, Santon e Fazio in lista A ma solo per evitare vertenze

Il Club non vuole fornire alcun tipo di appiglio legale per eventuali cause da parte dei giocatori

A meno di clamorosi colpi di scena gli esuberi resteranno fuori rosa, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Nel frattempo, però, Fazio, Santon e Nzonzi sono stati inseriti dalla Roma nella lista ufficiale della Serie A. Accade non perchè la dirigenza ha cambiato idea sul loro conto, ma perché la società non vuole fornire alcun tipo di appiglio legale per eventuali cause da parte dei giocatori. Con tanti Under 22 presenti c’erano ancora degli spazi nella lista principale che avrebbero dati dei clamorosi assist agli esclusi. Riccardi, invece, giocherà come fuori-quota in Primavera.