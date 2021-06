Nzonzi: risoluzione e poi c’è il Benfica. Su Under pressing dell’Eintracht

Gli esuberi su cui sta lavorando il general manager Tiago Pinto sono parecchi, ma alcuni potrebbero essere piazzati anche grazie a dei “sacrifici” da parte dei Friedkin

Così, visto che il Rennes ha comunicato di non voler più riscattare Nzonzi, i giallorosso potrebbero essere disponibili a rescindere il contratto col centrocampista francese per convincerlo ad accettare un trasferimento al Benfica. Per la Roma, non ci sarebbero introiti per il cartellino, ma risparmierebbe 8 milioni lordi d’ingaggio.