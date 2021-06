Nuovo stadio, l’ex Velodromo ora può “allargarsi”

Mentre il Comune sta per concludere l’iter per la revoca di Tor di Valle, il club può trovare nuovi spazi all’Eur

Non si vive di solo calcio mercato. Così suscita interesse che lo sceicco Nasser Al-Khelaifi, proprietario del Psg, sia da tre giorni a Roma solo per vacanze, scrive Massimo Checchini su La Gazzetta dello Sport. Vero? il club giallorosso smentisce qualsiasi contatto anche sul fronte delle sponsorizzazioni ("non se ne occupa certamente lui", spiegano) così come fa l’entourage dello sceicco. Ma una cosa è certa: le questioni societarie non vanno mai in vacanza e così il nuovo stadio ruba la scena. Ad esempio, se al momento l’area della Tiburtina (ex Centro Carni) sembra avere meno vincoli di Ostiense (Gazometro ed ex Mercati generali) e Torre Spaccata (ci sono scavi archeologici), sembrano in risalita le azioni della zona Eur. L’area dell’ex Velodromo da circa 18.000 posti - demolito nel 2008 – è sempre stata monitorata, ma il limite sembrava essere nel poco spazio che rimarrebbe intorno all’eventuale nuovo stadio. Grazie alla collaborazione fra Comune ed Eur Spa, però, sembrano essere state individuate alcuni spazi adiacenti, di proprietà pubblica, che potrebbero consentire di sistema la questione parcheggi, ampliando così lo spazio a disposizione. Basterà? Occorrerà studiare la fattibilità, ma è senz’altro una buona notizia, che dimostra come la nuova proprietà abbia davvero intenzione di stringere i tempi, appena ce ne sarà la possibilità.