Nuovo stadio: il Comune e l’Acea stringono i tempi

Il nuovo stadio della Roma, che dovrebbe sorgere a Tor di Valle, incassa positivi segnali sul fronte tecnico. Ieri, infatti, si è svolto un vertice tra il Comune e l’Acea per portare avanti alcuni aspetti tecnici relativi alla zona individuata, scrive Massimo Cecchini su “La Gazzetta dello Sport”. Inutile dire che non sono stati toccati connotati politici, però la sensazione sempre più forte è che finalmente l’amministrazione comunale non voglia più perdere tempo.

Tra l’altro, ieri è tornata a rimbalzare la notizia che entro fine mese ci sarà un incontro ufficiale tra i proponenti e gli stessi vertici del Comune, proprio per rendere ottobre il mese decisivo. Che però la svolta sia vicina lo racconta anche un altro fatto. Fonti di Trigoria, infatti, dicono che il presidente James Pallotta abbia deciso di tornare a Roma il prossimo mese. L’impressione è che anche lui abbia buon feeling con le novità che giungono dal governo centrale, che potrebbe agevolare anche il buon esito dell’iter amministrativo. Se invece lo stallo dovesse continuare, il club è pronto alla causa. Con il Piano B di Fiumicino sempre dietro l’angolo.