Nuovo Stadio, così la Roma ha segnato un gol decisivo

Siamo ormai abituati alle partite infrasettimanali, ma la rete che ha segnato la Roma alle 19.40 di ieri sera è destinata a fare storia. Come una stoccata decisiva di Dybala, è arrivata la delibera che attesta la Dichiarazione di pubblico interesse sul progetto del nuovo impianto di Pietralata, scrive Alessandro Vocalelli su La Gazzetta dello Sport. Un atto formale che spiana la strada verso la costruzione del nuovo stadio giallorosso, fondamentale per il futuro del club e non solo. Si tratta adesso di accelerare sul progetto, per superare i prossimi step e presentarsi così alla fase operativa che dovrebbe portare all’apertura dei cantieri il prossimo anno. Certo è che il “pubblico interesse” rappresenta uno snodo fondamentale. Che anche per questo è stato salutato con soddisfazione dal sindaco Gualtieri che dichiara: "Era una partita importantissima, per arrivare a un’opera che realizzeremo con un investimento privato e con la riqualificazione di un quadrante importante per la città". Lo stadio sarà di livello assoluto. Con una capienza dai 55.000 ai 62.000 posti tenendo conto delle esigenze non solo degli sportivi. Per questo è previsto l’incremento dei parcheggi, garantendo la possibilità ad almeno il cinquanta per cento degli spettatori di raggiungere l’impianto con il trasporto pubblico. Un’opera che è e resterà di proprietà della Roma e su cui i Friedkin giustamente confidano per aumentare i ricavi. Avere una casa di proprietà rappresenta un momento fondamentale di crescita e si sposa con la voglia di essere protagonista della società. Un cammino che la squadra sta rispettando a livello europeo, con la conquista di una semifinale elettrizzante. Con i Friedkin decisi a riuscire dove già 40 anni fa un presidente visionario come Dino Viola aveva immaginato il futuro.