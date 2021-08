Nuovo stadio: appuntamento tra Raggi e Fienga

In ballo ci sono diverse zone, ma occorrerà lavorare in sinergia per definirne una in tempi stretti, soprattutto dopo le elezioni

Non solo calcio. La Roma dei Friedkin, superato lo scoglio della revoca del Pubblico Interesse per l’area di Tor di Valle, viaggia verso la proposta per una nuova area su cui costruire lo stadio.

Proprio per questo giovedì scorso, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport, il ceo giallorosso, Guido Fienga, ha incontrato la sindaca Virginia Raggi, mettendo le basi per le future interlocuzioni. In ballo ci sono diverse zone (dall’Ostiense all’Eur, dalla Tiburtina alla Togliatti), ma occorrerà lavorare in sinergia per definirne una in tempi stretti, soprattutto dopo le elezioni. Intanto i Friedkin cercano di mettere in sicurezza in bilancio. Per questo hanno effettuato un altro versamento da 25 milioni (188,3 quelli immessi finora, a parte l’acquisto), mentre il bilancio al 30 giugno mostra un indebitamento di pari a 311 milioni.