Nuovo stadio, accordo in Aula. Il 9 l’ok all’interesse pubblico

Tutto slitta a martedì, ma la fumata bianca è a un passo, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Così si può sintetizzare la lunga giornata dell’assemblea capitolina, chiamata a concedere il Pubblico Interesse per il nuovo stadio della Roma, a Pietralata. La conferenza dei capigruppo, infatti, ha assorbito anche alcuni degli emendamenti dell’opposizione, consentendo come dice la presidente dell’assemblea Celli, "di avere tutto il tempo necessario all’analisi degli atti depositati, cioè 59 ordini del giorno e 79 emendamenti, di cui 13 di maggioranza". Potenziamento dei parcheggi e della mobilità pubblica, piena fruibilità del vicino ospedale Pertini, espropri residuali a carico del club, destinazione d’uso immodificabile, penale per una rottura della convenzione e nuovo passaggio in aula per il progetto modificato: sono queste le principali novità della giornata. Dice Veloccia, assessore all’Urbanistica: "È un giro di boa importante". La sensazione è che le modifiche richieste costringeranno il club a nuovi investimenti oltre i 520 milioni. Difficile quantificare, ma si ipotizza un esborso ulteriore intorno ai cento milioni.