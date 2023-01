Nuovo stadio: “A febbraio il sì al pubblico interesse”

"La delibera in Giunta per la concessione del Pubblico Interesse per il nuovo stadio della Roma credo che sarà pronta nei primi giorni di febbraio". A parlare è Maurizio Veloccia, assessore all’Urbanistica del Comune, che evidenzia come i tempi per il momento siano in linea con le aspettative, cioè il 2027, come riporta La Gazzetta dello Sport. "Sono molto soddisfatto di come procede l'iter – dice ai microfoni di “New Sound Level” – Il mese di febbraio dovrà essere quello in cui questo percorso comincia per poi completarsi. Quindi ci vorrà un mese di lavorazione per portare la delibera al voto dell’assemblea". Morale: entro marzo è atteso l’ok definitivo al Pubblico Interesse.