Nuovo pullman: i tifosi votano sulle decorazioni

Nuova stagione, nuovo allenatore, nuovo progetto e anche nuovo pullman. Che sarà scelto dai tifosi. Da ieri infatti, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport, tutti i possessori dei Fan Token $ASR sulla piattaforma "Socios" potranno votare il design che sarà sul telaio del pullman giallorosso. Ci sono quattro possibilità differenti : in una c’è la scritta Asr con lupetto giallo, un’altra è uguale ma con il lupetto bianco, nelle altre due c’è la scritta As Roma per esteso con il lupetto in due posizioni differenti. Il progetto di Socios.com ha già visto protagonisti i tifosi in altre occasioni: nei mesi scorsi era stata votata la frase "per la maglia, per la gente, per la Roma" nel tunnel dell'Olimpico e avevano scelto Amedeo Amadei come romanista storico a cui intitolare un campo a Trigoria.