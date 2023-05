Nuovo Milan, via ai lavori: piace Frattesi

L'opera di ristrutturazione è iniziata: prima di passare alla fase operativa (inserire i nuovi acquisti nella struttura esistente) ne occorre una progettuale, scrive Alessandra Gozzini su La Gazzetta dello Sport. Il Milan studia gli obiettivi, riflette sulle possibili condizioni economiche, ragiona su come poter incastrare i vari pezzi. La base è solida, come da certificato di garanzia di Pioli: non resta che costruirci sopra una squadra sempre più attrezzata, che possa resistere a certe altezze. I nuovi acquisti serviranno ad alzare il livello. Profili ormai svelati (Kamada, Openda) e identikit inediti (Frattesi). Eccoci alla prima novità. E’ dal centro che si deve ripartire: le basi sono solide ma si può ancora lavorare sulla tenuta generale. Davide Frattesi combacia perfettamente con il profilo: è un centrocampista che sa aiutare la difesa ed è allo stesso tempo capace di sostenere l’attacco (undici gol nelle prime due stagioni in A con il Sassuolo). E’ giovane, italiano, e con un potenziale ancora da esprimere: altri tratti che corrispondono al perfetto rinforzo rossonero. Un po’ meno il prezzo, salito per via della concorrenza italiana (Juve e Inter) ed estera. Il Milan non parteciperà ad aste (base di almeno venti milioni) ma pensa comunque di iscriversi alla corsa. C’è un’altra ragione: uno dei pilastri del centrocampo rossonero, Ismael Bennacer, non potrà reggere la squadra almeno fino a novembre: dopo l’intervento al ginocchio destro, lesionato nella cartilagine, ne avrà per altri sei mesi. Frattesi potrebbe formare una coppia azzurra con Tonali ed essere poi un’opzione in più per Pioli.