Nuove ali per Dzeko. Missione Under-Perotti: aiutare Edin a fare gol

Si affiderà anche a loro, Paulo Fonseca, per portare a casa la qualificazione al turno successivo di Europa League: da un lato Diego Perotti, che giocherà più vicino a Dzeko anche per liberare le corse di Spinazzola sulla fascia, dall’altro Under, con compiti più da ala con licenza di accentrarsi. L’obiettivo, ad ogni modo, sarà lo stesso: quello di aiutare l’attaccante bosniaco a far gol, come riporta La Gazzetta dello Sport.

L’argentino cerca il riscatto dall’infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi durante la preparazione atletica, rallentandola. Anche Under è a caccia del riscatto: da quando è rientrato il turco non ha ancora lasciato rivedere le qualità che tutti gli riconoscono, tanto che nelle gerarchie di Fonseca è lentamente scivolato in seconda linea.