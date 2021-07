Nuova Roma: Mourinho non fa sconti, doppia lista per gli allenamenti

Oggi i test atletici, poi chi è fuori dal progetto non lavorerà col tecnico che aspetta l’ok per Dzeko. Mercato: ecco Rui Patricio, piace Mandava

Mou monitora un mercato che finora non gli ha portato i “regali” richiesti, ma una sola certezza: per il momento non c’è neppure un volto nuovo fra quelli attesi. Così, da oggi, a fare i test atletici saranno i giallorossi “storici”, meno quelli impegnati con le rispettive nazionali oppure in vacanza, più l’infortunato Spinazzola, la cui assenza costringerà il g.m. Tiago Pinto a un ulteriore sforzo di fantasia. Per fortuna Rui Patricio, il 33enne portiere portoghese fortemente voluto da Mourinho, sembra essere in dirittura d’arrivo. Non si dispera di arrivare a Granit Xhaka, che da tempo ha un accordo con la Roma, ma la forbice con l’Arsenal deve essere ancora chiusa, soprattutto perché il buon Europeo disputato dal capitano della Svizzera lo ha messo nel mirino anche di altre società, e naturalmente i giallorossi non hanno alcuna intenzione di alimentare un’asta. Per sostituire Spinazzola restano in piedi le piste che portano a Dimarco dell’Inter, Emerson Palmieri del Chelsea e Biraghi della Fiorentina, ma il nome nuovo è Reinildo Mandava, 27 anni, mozambicano del Lilla, che però chiede 15 milioni per il suo giocatore. Nel mirino pure Alejandro Grimaldo, 25 anni, spagnolo del Benfica, anche se da parte di Pinto c’è una sorta di ritrosia a trattare col suo vecchio club. Tra le voci di mercato, poi, tornano a spuntare quelle relative a Boateng, il difensore appena svincolato dal Bayern Monaco, corteggiato anche dal Monaco. Ma, come sempre, prima bisogna vendere. Intanto, come già si sussurrava da giorni, ai giocatori che non saranno considerati funzionali al progetto e faranno resistenze ai trasferimenti, sarà comunicato che potranno allenarsi separatamente, pur nel rispetto delle regole contrattuali.