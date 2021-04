Numeri 1 cercasi: Atalanta, Roma e Milan su Musso

All’improvviso Juan Musso si ritrova al centro di tutto. Il rinnovo di Gigio Donnarumma fatica ad arrivare? Anche il Milan si fa avanti per il portiere dell’Udinese e della nazionale argentina. Il sondaggio rossonero segue i discorsi già avviati con la Roma e l’Atalanta in un vorticoso giro di telefonate, riporta La Gazzetta dello Sport. Proposte di scambio, corteggiamenti al portiere sudamericano per una fiammata di trattative inconsuete in questo periodo. Ma quest’estate 2021 si prospetta trafficata, con un giro di portieri fuori dall’ordinario.

La Roma parte da una valutazione di 20 milioni e offre uno scambio con Diawara, ma in Friuli nicchiano e alzano l’asticella (25 milioni): sanno che i giallorossi devono vendere anche Pau Lopez e Olsen, prima di affondare il colpo. Intanto a Trigoria anche Mirante aspetta il rinnovo. Prova ad approfittarne l’Atalanta che per Musso offre Carnesecchi, ora in prestito a Cremona e protagonista con l’Under 21. Ma il giovane romagnolo con che formula si sposterà da Bergamo? Intanto il club bergamasco valuta le offerte in arrivo per Gollini, che potrebbe interessare proprio alla Roma (i giallorossi lo seguono in alternativa a Musso). Tra i vari candidati alla porta della Roma non va dimenticato Marco Silvestri, che si è messo in mostra al Verona con prestazioni importanti e che accetterebbe anche un ruolo da comprimario in un club prestigioso.