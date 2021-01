Non solo derby: Fienga e Lotito, aiuti e beneficenza

Il derby è sempre il derby, la rivalità è sempre altissima, ma per buone cause Roma e Lazio sono pronte anche ad andare oltre. Come scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport, entrambe le squadre avevano partecipato alla campagna promossa dalla Regione contro il Bullismo, mentre qualche settimana fa sono scese in campo al fianco del World Food Programme Italia.

In futuro le due società tramite i propri calciatori promuoveranno stili di vita sostenibili sui social, ma anche con incontri nelle scuole o momenti dedicati ad hoc. Promuovendo la lotta allo spreco o l’utilizzo delle cosiddette “eccedenze alimentari”, che in un secondo tempo saranno distribuite proprio da Roma e Lazio, con il coinvolgimento del Banco Alimentare.

A presentare l’iniziativa per la Roma il Ceo Fienga e per la Lazio il presidente Lotito. La scorsa settimana, insieme a “Divertitempo”, sia la Roma (con la Fondazione Roma Cares) sia la Lazio hanno consegnato doni ai bambini speciali di questa giovane Onlus attiva su Roma, che lavora costantemente per promuovere l’inclusione. In fondo, non è sempre derby. zuc