Non solo aperitivi, tra la Leotta e Friedkin c’è amore vero

Su "Oggi" le foto della liaison tra il volto femminile di Dazn e Ryan, vicepresidente della Roma

Stavolta le smentite di rito non servono, ci sono direttamente le foto a documentare la liaison tra Diletta Leotta (il volto femminile di Dazn) e Ryan Friedkin, vicepresidente della Roma, come riporta La Gazzetta dello Sport. Lo scoop lo ha realizzato il settimanale Oggi, pubblicando un servizio fotografico che risale al 20 dicembre scorso e che vede appunto i due lasciarsi andare in un tenero bacio. Tre giorni fa Dagospia aveva pubblicato la notizia della storia d’amore, ma la stessa Leotta il giorno dopo aveva smentito tutto, chiedendosi se fosse giusto o meno farla passare come "mangiauomini" per essere stata solo ad un paio di aperitivi con Friedkin. Le foto, in realtà. documentano molto di più...