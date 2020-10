Fonseca: “Non era facile vincere, qui ha perso pure la Juventus”

Con gli occhi sulla sfida di lunedì sera a San Siro, ieri Fonseca ha dato spazio a tanti di quelli che finora hanno giocato di meno. I risultati non sono stati esaltanti, tanto è vero che in corsa poi il portoghese è dovuto ricorrere ai giocatori più affermati. Da Spinazzola a Dzeko, da Mkhitaryan a Veretout, per finire con Pellegrini. “È importante avere fiducia in tutti i giocatori, abbiamo tante gare da affrontare da qui alla fine – continua il portoghese – Spinazzola? È un grande giocatore e vive un momento speciale, per noi è un calciatore molto importante. Questa volta poi hanno riposato alcuni giocatori ed è stato importante far giocare anche gli altri. Parlo ad esempio di Juan Jesus, Fazio o Pau Lopez, per loro è importante avere una partita come questa. Hanno giocato una buona partita e la cosa mi fa piacere, c’è stata una buona risposta”. Per tutti tranne per Jesus, in realtà, che è sembrato lento ed impacciato come al solito. Meglio Fazio e anche Pau Lopez, che nel finale si è distinto con la parata su Elia.