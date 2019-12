Non basta Tall, l’Empoli ribalta i ragazzi di De Rossi

Non basta il gol iniziale di Tall alla Roma Primavera per portare a casa una vittoria preziosa per la corsa playoff. Come riporta Federica Scano di La Gazzetta dello Sport, a Monteboro, per l’undicesima giornata di campionato, i ragazzi di De Rossi perdono 2-1 contro l’Empoli, che riacciuffa il risultato. I giallorossi collezionano la seconda sconfitta nelle ultime tre partite e frenano in classifica rimanendo al quinto posto con 19 punti. A infastidire mister De Rossi è la mancanza di costanza nelle prestazioni: “Scoccia un pochino uscire sconfitti di nuovo dopo una partita così. La squadra ha creato, per larghi tratti abbiamo portato avanti la gara, ma alla fine non ci rimane niente. Dovremmo essere più equilibrati: siamo troppo bassi o troppo alti. Le ripartenze poi sono micidiali per una questione morfologica dei nostri difensori”. Su questo lavorerà la Roma, per preparare il match di domenica prossima al Tre Fontane contro la Juventus, a sole due lunghezze di distanza.