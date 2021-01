Niente scambio Dzeko-Sanchez. La Roma pensa a giugno: Allegri in pole

Sanchez resta all’Inter, Dzeko alla Roma. Che, seppur in lontananza, intravede la figura di Massimiliano Allegri, “beccato” nello stesso hotel del g.m. giallorosso Thiago Pinto, scrve Davide Stoppini su La Gazzetta dello Sport.

Andiamo con ordine. Lo scambio Dzeko-Sanchez è fallito sul nascere o appena qualche metro più in là, perché qualche passo era stato fatto/immaginato più lungo della gamba. O magari anche solo perché certe dinamiche non erano e non sono ancora del tutto chiare a qualche protagonista della vicenda. Fine della fiera: ognuno rimane con il suo attaccante.

Due le motivazioni. La prima di natura prettamente economica: i 4 milioni di differenza di ingaggio al lordo tra Dzeko e Sanchez non sarebbero stati semplici da colmare. Perché il club nerazzurro al momento non può portare a termine alcuna operazione che preveda un incremento del monte ingaggi, fosse anche di un euro solamente. E l’idea di colmare la differenza con il pagamento del prestito, o peggio ancora con l’inserimento di uno tra Pinamonti (sul quale si è mosso peraltro anche il Bologna) e Radu nell’affare, si è rivelata impraticabile perché avrebbe complicato i numeri di entrambi i club. La seconda motivazione: gli umori della città di Roma, non esattamente entusiasta dell’idea di scambio, hanno in qualche modo contribuito a frenare la trattativa.

Ieri, proprio mentre lo scambio Dzeko-Sanchez tramontava, Massimiliano Allegri è stato intercettato nello stesso hotel in cui si trovava Tiago Pinto. Impossibile non pensare a un colloquio tra i due, incontro per la verità smentito dalla Roma (ma non poteva essere altrimenti): secondo il club giallorosso, in quei minuti Pinto era lì per incontrare l’agente Fali Ramadani. In ogni caso, Allegri è nome che torna puntualmente e giustamente d’attualità per la panchina della Roma. Paulo Fonseca, va detto, non è in discussione nell’immediato. Ma il retroscena emerso nelle ultime ore è il seguente: Allegri non sarebbe convinto di entrare in corsa. Discorso in assoluto, che vale per la Roma ma anche per le altre squadre: il tecnico livornese preferirebbe aspettare la prossima estate e partire con un nuovo progetto. In questo senso però lo stesso allenatore, che pure nelle ultime ore in Spagna sono tornati ad accostare al Real Madrid, avrebbe aperto alla possibilità di un approdo alla Roma per la prossima stagione, non chiudendo in alcun modo la porta alle molteplici sollecitazioni arrivategli dalla capitale.