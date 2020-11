Niente paura. In difesa è emergenza, ma Fonseca va all’attacco

Paulo Fonseca non si nasconde e lancia i giallorossi verso la vittoria in Romania, che potrebbe rappresentare anche la qualificazione anticipata, se il risultato fra Cska Sofia e Young Boys fosse favorevole, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport

Certo, l’emergenza in difesa della Roma è spaventosa, avendo fuori Smalling, Ibanez e Mancini (tutti forse recuperabili per Napoli), oltre a Fazio, appena guarito dal Covid, così come Santon. Insomma, l’unico centrale disponibile è solo Juan Jesus, che sarà affiancato da Cristante, ma con che formula tattica? Non è detto che questo spinga l’allenatore portoghese a ritornare alla difesa a quattro, anche se l’adattabilità dell’ex atalantino in questo tipo di retroguardia sarebbe più complessa, mentre arretrando Karsdorp fra i centrali potrebbe trovarsi più a suo agio.

“Sono preoccupato per le assenze, ma il mio obiettivo è vincere – ammette Fonseca -. È una partita importante per noi ed è importante fare i tre punti. Non pensiamo pensare a quello che è successo nella gara in casa, qui sarà diverso, ma noi vogliamo un successo“.

Fonseca cerca di far mettere minuti preziosi nelle gambe a Dzeko, fresco reduce dal Covid e che arriverebbe così a 100 partite nelle manifestazioni Uefa per club, ma che partirà dalla panchina.