Niente fischietti e coreografia ma clima bollente contro l’ex re

I 30mila “pezzi” vietati distribuiti comunque fuori. Rischio multa per chi li usa. E attenzione alla app...

Redazione

Oggi il filtraggio a San Siro sarà più “stretto” rispetto al solito, ma l’oggetto della discordia è talmente piccolo da poter essere nascosto ovunque e superare i controlli: è l’ormai celeberrimo fischietto anti-Lukaku, pezzo di plastica nero con cordino da legare al collo, acquistato dalla curva nerazzurra per rendere “insopportabile” il ritorno di Romelu a San Siro, scrive Filippo Conticelli su La Gazzetta dello Sport. Toccherà poi al singolo tifoso scegliere come comportarsi, se provare a portarlo dentro e magari pure usarlo sfidando le telecamere. Stavolta, infatti, è ufficialmente proibito sia l’ingresso nell’impianto che ovviamente l’uso: la decisione del Gos (Gruppo operativo sicurezza) è arrivata venerdì pomeriggio anche alla luce delle proteste istituzionali della Roma. A prescindere dal mezzo autorizzato per contestare, tutto il popolo interista promette un’atmosfera bollente ad ogni tocco di palla dell’ex re diventato traditore. Nessuna coreografia per dare il benvenuto, ma tanto rumore, quello sì. Magari anche digitale visto che “Whistle”, app che riproduce il suono di vari tipi di fischietti, è stata scaricata da tanti nerazzurri col semplice passa parola.

La Nord, mente dell’iniziativa, si è quindi ritrovata di colpo con 30mila fischietti riposti negli scatoloni: oggi saranno comunque distribuiti all’esterno, in allegato alla fanzine del gruppo, anche perché non c’è proibizione a riguardo. Gli ultras hanno contestato sui social sia la decisione in sé che la tempistica, visto che la loro protesta era annunciata da mesi. C’è una casistica generale a cui le forze dell’ordine possono fare riferimento, con multe da 100 a 500 euro. In mezzo a tanta tensione, però, resta il buon senso: la stessa questura è consapevole che molti tifosi supereranno il filtraggio ai tornelli e, nel caso di migliaia di interisti “fischianti”, sarà impossibile multare tutti. In base alla decisione del Gos, però, almeno qualche sanzione pare inevitabile.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.