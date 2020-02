Niangbo ci riprova, Gent all’Olimpico senza paura

Chi si rivede. Domani sera all’Olimpico, la Roma ritroverà l’attaccante ivoriano Anderson Niangbo, una vecchia conoscenza dei giallorossi, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport.

Fino a poche settimane fa giocava nel Wolfsberger, la squadra austriaca affrontata, senza riuscire a batterla, nei gironi di questa Europa League. Niangbo è stato in campo 90 minuti contro i giallorossi sia all’andata sia al ritorno, mettendo in difficoltà con la sua velocità la retroguardia di Fonseca, soprattutto nella sfida giocata all’Olimpico.

È stato suo, infatti, il tiro-cross deviato da Florenzi nella porta della Roma che ha consentito agli austriaci di pareggiare la prima volta (risultato finale 2-2).

Talento ventenne della Costa d’Avorio, in questa stagione ha disputato 31 partite, con 11 reti all’attivo e 8 assist. In Europa non ha ancora segnato, evidentemente ci proverà domani, visto anche lo spirito ottimista con cui lui e il club belga giocheranno a Roma.

A confermarlo a forzaroma.info , seppure senza alzare troppo i toni, anche il presidente Ivan De Witte: “Storicamente la Roma è più avanti rispetto al Gent, ma i miei giocatori non vedono l’ora di scendere in campo. Non sono molto fiducioso, ma posso dire che ci credo al 20-30%. So delle difficoltà della Roma in queste ultime settimane, ma l’Europa League è diversa dal campionato. La buona notizia è che i nostri giocatori sono impazienti di affrontare questa gara. Ci mancherà Yaremchuk, ma spero che Depoitre possa essere pronto. Avremo anche David, una delle nostre armi migliori in attacco“.