New Balance: “Quarta maglia celebrativa”

Ferrari: "Siamo un’azienda legata alla tradizione e seguiremo questa linea anche per le maglie della Roma"

Quattro maglie. È la grande novità di New Balance per la prossima stagione della Roma, come riporta La Gazzetta dello Sport. Ad ufficializzarla ci ha pensato ieri Zoldan Ferrari, responsabile della sezione calcio Italia: "La quarta sarà una maglia per celebrare il club, la sua storia, il legame con la città e la sua gente".