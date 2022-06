Neves in regia, Guedes davanti. Il mercato guarda in Portogallo

Le possibilità che la colonia portoghese il prossimo anno cresca di numero stanno aumentando

Non è difficile ipotizzare che l’arrivo di Tiago Pinto come g.m. e dello stesso Mourinho come allenatore abbia contribuito a rendere il Portogallo luogo di elezione anche per il lavoro quotidiano, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport Se il preparatore dei portieri, Nuno Santos , da uomo di fiducia del tecnico, viene anche lui da lì, è il mercato che ha poi irrobustito la colonia. Il primo è stato Rui Patricio , acquistato dal Wolverhampton, poi a gennaio è arrivato Sergio Oliveira in prestito dal Porto, il cui futuro è ancora in bilico.

Le possibilità che la colonia portoghese il prossimo anno cresca di numero stanno aumentando. Nel mirino della dirigenza infatti ci sono almeno due giocatori: Ruben Neves, 25 anni, attualmente al Wolverhampton, e l’attaccante Goncalo Guedes, 25 anni, in forza al Valencia. Entrambi hanno il contratto in scadenza nel 2024, ma per Ruben Neves occorrono non meno di 40 milioni, anche se le trattattiva potrebbe essere agevolata da Jorge Mendes. La cifra che il Valencia chiede per Guedes non è troppo distante. Se le condizioni di pagamento fossero particolarmente convenienti, non è escluso che Pinto possa portare a casa entrambi.