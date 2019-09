Nell’Istanbul Basaksehir tanti volti nuovi: da Elia a Inler fino a Robinho

Un po’ di Italia c’è anche nell’Istanbul Basaksehir, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport. Tra i turchi che domani si presenteranno all’Olimpico, infatti, ci sono quattro ex “italiani”: il tecnico Okan Buruk, ex centrocampista dell’Inter all’inizio degli anni Duemila e i giocatori Robinho (ex Milan), Inler (ex Udinese e Napoli) e Elia (ex Juventus).

Non ci sarà, invece, il romano e romanista Stefano Napoleoni, ceduto subito dopo il sorteggio, al Goztepe: l’attaccante quindi non riuscirà a coronare il suo sogno di sfidare la squadra per cui tifava da bambino, sogno che ha cullato per una vita.