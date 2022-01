Nella corsa all’altra Europa favorita la Roma di Abraham

I giallorossi devono tornare nell’Europa che conta. Mourinho si aggrappa all’attaccante inglese

La Roma si affida a Tammy Abraham per andare in Europa, come scrive Sebastiano Vernazza su La Gazzetta dello Sport. Per la Roma, l’Europa League sarebbe un premio di consolazione e la riconferma in Conference una sconfitta: José Mourinho è stato ingaggiato per il rientro in Champions. La Fiorentina di Italiano vivrebbe la cosa come un importante momento di crescita. La Lazio è una habitué dell’Europa e non si ecciterebbe più di tanto: Sarri, come Mourinho, è stato preso per altri scopi. La Roma capofila del gruppetto è la più imprevedibile, può tutto e il contrario di tutto, come ha confermato la vittoria di ieri a Empoli, nel quadro di una partita biforcuta, dominata per un tempo e sofferta nell’altro. Mourinho ha tra le mani Tammy Abraham, il potenziale centravanti del presente e del futuro della Serie A, casomai Vlahovic si trasferisse all’estero. Se il serbo restasse in Italia, il duello con l’inglese potrebbe diventare epocale.