Nela: “La riscossa è possibile. Ora l’incognita è solo Smalling”

L'ex giallorosso: "Se il difensore inglese dovesse non dare più quelle garanzie di tenuta che ci si aspettava potrebbe essere un guaio"

Redazione

"Penso la Roma può riavvicinarsi al vertice. - dice Sebino Nela, intervistato da Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport a proposito della possibilità di rimonta della Roma in chiave qualificazione Champions. - La squadra giallorossa ha tante qualità, soprattutto in attacco, che le consentono di riprendere il passo che serve per puntare all’obiettivo quarto posto. Certo, vediamo per quanto tempo potrà mancare Dybala, ma il feeling che stanno trovando Lukaku e Belotti mi ha sorpreso. E se poi il belga continua a segnare un gol a partita i problemi si risolvono".

Le vere difficoltà la Roma per il momento sembra averle in difesa, vero? "Molto dipende dall’assenza di Smalling. Se il difensore inglese dovesse non dare più quelle garanzie di tenuta che ci si aspettava potrebbe essere un guaio, anche perché Cristante, pur essendosi adattato molto bene, non è un centrale difensivo di ruolo".

