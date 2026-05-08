Nel segno di Gasp. La Roma ai senatori: Mancini, Cristante e Pellegrini blindati

Chi li ha criticati, bollandoli come "la banda del sesto posto", adesso dovrà arrendersi all'evidenza. Gli highlander della Roma entreranno nel futuro con Gian Piero Gasperini. Ed è un'altra vittoria del tecnico. Da Gianluca Mancini a Bryan Cristante e Lorenzo Pellegrini, passando per Zeki Celik, i rinnovi pluriennali del nucleo storico giallorosso si avvicinano sempre più in coincidenza con la volata Champions. Il tecnico - scrive Alessio D'Urso su La Gazzetta dello Sport - si sta spendendo in prima persona per loro, come del resto pure per Stephan El Shaarawy e lo stesso Paulo Dybala, entrambi in scadenza al 30 giugno come Pellegrini e Celik. Gasp li ha descritti tutti come elementi di alti valori, da cui non si può prescindere se si vuole alzare il livello in concomitanza con l'arrivo di 3-4 elementi top alla Wesley o alla Malen. la naturale conseguenza è che elementi come Mancini e Cristante, fedelissimi dell'allenatore dai tempi di Bergamo, firmeranno a fine stagione il rinnovo fino al 2030 e Pellegrini con ogni probabilità fino al 2029 (con un sensibile abbassamento dell'ingaggio). Non solo. C'è di nuovo anche che il 29enne Celik vorrebbe restare e sono in corso proprio in questi giorni trattative per un adeguamento che può godere ancora del Decreto Crescita. Mentre per ElSha, di cui il tecnico ha stima, se ne riparlerà solo a fine campionato.