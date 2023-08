Nei piedi di Aouar: ha già conquistato Mou e i tifosi. La Roma ora ha più soluzioni

Forse sara solo una coincidenza, ma domenica si può davvero chiudere un cerchio. Per sempre. Perché, come scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport, il vecchio 22, Nicolò Zaniolo, sarà ufficialmente un giocatore dell'Aston Villa mentre il nuovo 22 giallo-rosso, Houssem Aouar, esordirà per la prima volta all'Olimpico, con la casacca romanista. Di fatto, un passaggio di consegne definitivo tra chi doveva accendere il cuore dei tifosi romanisti e chi rischia di poterlo fare a breve. Molto breve. Perché se c'è un giocatore tra i nuovi arrivati a Trigoria che in questo precampionato ha fatto vedere cose egregie quello è proprio Aouar. I 62mila di domenica non vedono l'ora di goderselo dal vivo, dopo averlo visto solo a distanza, nelle 7 amichevoli giocate dalla Roma in questa preseason (dove l'algerino ha segnato nel corso della prima, quella disputata a Trigoria e vinta per 4-0 contro i dilettanti della Boreale). Nel nuovo 3-5-2 giallorosso Aouar giocherà come mezzala sinistra, il ruolo dove Mourinho lo preferisce e dove è stato schierato quasi sempre in questa estate rovente. La cosa bella di Houssem è che ha dimostrato di essere davvero versatile. E di avere colpi straordinari. Mou, all'occorrenza, lo ha schierato anche seconda punta (considerando anche la carenza attuale di attaccanti), a tratti pure trequartista, quando per un po' ha riprovato il vecchio 4-2-3-1 delle scorse due stagioni. Ma, volendo, Aouar può giocare anche mediano. In questa estate Aouar ha fatto vedere anche di che cosa è capace in campo: tocchi di prima, sponde, verticalizzazioni e qualità nel tocco di palla. Vederlo giocare è una delizia, proprio perché sa dare del tu al pallone. Qualità anche nei calci da fermo, tanto è vero che José Mourinho lo ha subito infilato di diritto nel roster dei tiratori, quelli che nella Roma hanno il compito di occuparsi dei calci da fermo, da sempre una delle armi principali dei giallorossi. Nella scorsa stagione se ne erano sempre occupati Dybala e Pellegrini, gli altri due in rosa che hanno il piede dolce. Adesso c'è una soluzione in più ed è appunto legata ad Aouar. Ad iniziare proprio da domenica, quando senza Dybala e Pellegrini toccherà proprio a lui regalare qualità e fantasia alla Roma.