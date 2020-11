Nei faldoni dei pm irpini la verità sui test dei laziali

Fine settimana di riflessione e di studio per la procura della Repubblica di Avellino a 8 giorni dall’avvio dell’inchiesta sui reati di falso, frode in pubbliche forniture ed epidemia colposa, che al momento vede come unico iscritto nell’elenco degli indagati Massimiliano Taccone, presidente della Futura Diagnostica, il laboratorio dove da sei mesi la Lazio di Claudio Lotito ha deciso di far testare tutti i tamponi Covid della propria squadra.

Come ricorda la Gazzetta dello Sport, l’attività dei pubblici ministeri è stata intensa. Sul lavoro dei Pm irpini c’è l’interesse anche della Procura federale, che proprio grazie alla documentazione acquisita dall’autorità giudiziaria potrà riscontrare in profondità la correttezza o meno della Lazio nel rispettare i protocolli Covid stabiliti.