Ndicka Campione d’Africa, è nel Settebello giallorosso

Ora anche lui è nel Settebello giallorosso, il gruppo di giocatori che ha vinto qualcosa di importante con la propria nazionale, come riporta La Gazzetta dello Sport . Evian Ndicka dovrebbe tornare nella Capitale nelle prossime ore, nel frattempo si sta godendo a casa sua il successo in Coppa d’Africa con Costa d’Avorio . Successo che il difensore giallorosso ha centrato da protagonista, giocando 7 partite su 7. Così dopo gli iridati Dybala e Parede s e i campioni d’Europa Cristante, Spinazzola, Rui Patricio e Renato Sanches a Trigoria c’è anche un campione d’Africa...

