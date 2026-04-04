Ndicka alza il muro. Pellegrini e Vaz possono far male

Se Malen è l'uomo più atteso in casa giallorossa ed è quasi scontato considerarlo decisivo, le chiavi per vincere domani Gasperini le potrebbe trovare altrove. E cioè in quegli uomini che potranno aggiungere dei mattoncini alla casa giallorossa per cercare di far sì che resista agli attacchi dell'Inter e torni intatta dalle parti di Trigoria, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Ad iniziare da Evan Ndicka, il barometro della difesa giallorossa. Per poi passare a Lorenzo Pellegrini, l'uomo che dovrà legare il centrocampo con l'attacco e far sentire meno solo proprio Malen. E chiudere infine con Robinio Vaz, il baby in grado di dare elettricità e imprevedibilità alla fase offensiva di Gasp. Toccherà quindi a lui, ancora a lui. Perché se Lautaro domani è il pericolo numero uno, Evan Ndicka è la soluzione giusta nell'arco giallorosso. II centrale ivoriano attraversa infatti un buon momento di forma. E, tra l'altro, nell'ultima delle due amichevoli della Costa d'Avorio, quella del 31 marzo contro la Scozia, non ha neanche giocato. Il che vuol dire che Evan arriverà a San Siro più fresco del previsto, pronto per cercare di arginare le scorribande dell'attaccante argentino.