Nazionale, Mancini chiama Florenzi

Tre “deb”, due rientri e niente Balotelli. Come promesso, conquistata la qualificazione, novembre sarebbe stato il mese degli esperimenti, come riporta La Gazzetta dello Sport.

Quindi il c.t. Mancini ha selezionato tre nuovi (Cistana, Castrovilli e Orsolini) e richiamato Mandragora e Berardi per il doppio impegno verso Euro 2020: Bosnia-Italia (15 novembre, Zenica, 20.45) e Italia-Armenia (il 18 a Palermo, 20.45). In totale 29 convocati.

Riecco anche Florenzi. Vincere non è un dettaglio. I punti servono per essere tra le 6 nazionali in prima fascia al sorteggio della fase finale (il 30 novembre a Bucarest). E poi per guadagnare punti nel ranking Fifa, utili per il sorteggio dei gruppi di qualificazione europei a Qatar 2022. Raduno lunedì a Coverciano.