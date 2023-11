Nazionale, l’Olimpico verso l’esaurito. Spalletti farà pace con Totti

Sono stati venduti già 40mila biglietti su una capienza di 60mila

Redazione

Sta per riempirsi l’Olimpico, casa dei romanisti Cristante (foto) ed El Shaarawy e del laziale Lazzari, per la partita chiave con la Macedonia del Nord, come riporta La Gazzetta dello Sport. Sono stati venduti già 40mila biglietti su una capienza di 60mila. In questi giorni si dovrebbe raggiungere il tutto esaurito. L’Italia torna a Roma a 2 anni dal pari con la Svizzera (1-1, novembre 2021) che ci obbligò ai playoff con la Nord Macedonia. Sarà la partita numero 64 a Roma, città più volte sede di gara degli azzurri davanti a Milano (61) e Torino 40: lo score è di 38 vittorie (60,3%), 18 pareggi e 7 sconfitte; 115 i gol fatti e 48 quelli subiti.

Domani, alla vigilia della sfida, dopo la rifinitura in mattinata a Coverciano, è prevista la partenza per Roma. Qui una delegazione di giocatori, con il presidente federale Gabriele Gravina, il c.t. Luciano Spalletti e il capodelegazione degli azzurri, Gianluigi Buffon, andrà in visita ai piccoli pazienti dell’ospedale pediatrico “Bambino Gesù”. Dovrebbe essere anche l’occasione per la riappacificazione tra Spalletti e Francesco Totti dopo i dissidi al tempo della Roma.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.